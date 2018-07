Aden (AFP) Der wegen schwerer Kämpfe seit vier Monaten geschlossene Flughafen in der jemenitischen Stadt Aden ist wieder geöffnet. Mit der Landung einer saudiarabischen Militärmaschine sei der Flughafen am Mittwoch wieder in Betrieb genommen worden, teilte der jemenitische Verkehrsminister Badr Basalma in der zweitgrößten Stadt des Landes mit. In den kommenden Tagen würden auch Flugzeuge mit Hilfslieferungen erwartet, sagte Basalma.

