Jaunde (AFP) Bei einem doppelten Selbstmordanschlag im Norden Kameruns sind am Mittwoch mehrere Menschen getötet und mindestens 22 weitere verletzt worden. Zwei Mädchen, beide jünger als 15 Jahre, hätten sich auf dem zentralen Markt der Regionalhauptstadt Maroua sowie in einem benachbarten Viertel in die Luft gesprengt, teilten die Behörden mit. Eine genaue Zahl der Toten wurde nicht genannt. In Behördenkreisen war die Rede von etwa zehn Todesopfern.

