Bamako (AFP) Nahe der Grenze zur Elfenbeinküste haben malische Soldaten nach Armeeangaben zwei Dschihadistencamps zerstört und mutmaßliche Kämpfer festgenommen. Bei Einsätzen in der südlichen Grenzregion Sikasso seien 15 Dschihadisten festgenommen und ihr Rückzugslager zerstört worden, sagte ein malischer Offizier am Dienstag der Nachrichtenagentur AFP. Unter den Festgenommenen sei ein radikaler Prediger aus der Elfenbeinküste. Dieser habe in einem Dorf in Mali eine Moschee errichtet, "um seine Regeln durchzusetzen".

