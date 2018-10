Berlin (dpa) - Deutschlands bislang älteste Quizshow-Kandidatin hat in der Sat.1-Show "Deal or no Deal" 17 300 Euro gewonnen. Auf diesen Betrag kam die 96-jährige Elisabeth Betcke aus Ströbeck im Harz. Die Sendung, in der die Kandidaten um Geldbeträge in verschiedenen Koffern wetten müssen, wurde am Abend ausgestrahlt. Der Maximalgewinn lag bei 250 000 Euro. Die Show wurde bereits im Winter aufgezeichnet, da war die ehemalige Pfarrerin, die neun Pflegekinder groß zog, noch 95. Sie will, dass das Geld für ihre Beerdigung verwendet wird.

