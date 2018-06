München (dpa) - Gitarrist Slash hat Gerüchten über ein Comeback von Guns N' Roses eine klare Absage erteilt.

"Die Gerüchte über eine Reunion entbehren jeder Grundlage", sagte er in einem "Spiegel Online"-Interview. "Ich kann nur sagen, dass sich die Feindseligkeiten zwischen den Lagern in der Band endlich beruhigt haben, und das ist gut so." Aber: "Jeder macht sein Ding." Der Musiker hatte die Kultband 1996 im Streit verlassen. Seither habe er keinen Kontakt zu Sänger Axl Rose mehr gehabt.

Slash, der eigentlich Saul Hudson heißt, wird an diesem Donnerstag (23.7.) 50 Jahre alt. Sein Leben als Rockstar war geprägt von viel Alkohol und Drogen, mit 35 bekam er einen Herzschrittmacher. Seit neun Jahren habe er aber keinen Drink mehr angerührt, heute bestelle er stilles Wasser. "Ich bereue gar nichts!", sagte Slash "Spiegel Online". "Ich habe nie einen Menschen umgebracht - alles gut."

Interview auf Spiegel Online