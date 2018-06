Kano (AFP) Mutmaßliche Boko-Haram-Kämpfer haben nach Angaben von Augenzeugen das Dorf des neu ernannten Generalstabschefs der nigerianischen Streitkräfte überfallen. Wie mehrere Bewohner der Ortschaft Buratai im Staat Borno am Dienstag sagten, stürmten Dutzende Kämpfer am Montagabend das Heimatdorf von Generalstabschef Tukur Yusuf Buratai und trieben die Bewohner in die Flucht. Die Bewaffneten eröffneten demnach wahllos das Feuer auf die Menschen in Buratai.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.