Oslo (AFP) Die norwegische Regierung hat am vierten Jahrestag der Attentate des Rechtsextremen Anders Behring Breivik in Oslo eine Ausstellung zu den damaligen Vorgängen eröffnet. Das Informationszentrum solle "das Wissen verbreiten, wie wir Hass, Gewalt und Terrorismus vorbeugen", sagte die ganz in schwarz gekleidete Ministerpräsidentin Erna Solberg vor rund 200 Anwesenden. Die Ausstellung befindet sich im Untergeschoss des Regierungskomplexes, vor dem Breivik eine Autobombe gezündet hatte. Dabei starben acht Menschen, später tötete er weitere 69 Menschen außerhalb von Oslo.

