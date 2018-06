Lissabon (AFP) Zwei Monate vor der Parlamentswahl in Portugal haben in Lissabon am Mittwoch tausende Demonstranten ein Ende der Sparpolitik und einen Rücktritt der Regierung verlangt. Vor dem Parlament in der Hauptstadt versammelten sich etwa 5000 Menschen zu einer Kundgebung, zu welcher der Gewerkschaftsbunds CGTP aufgerufen hatte. "Gegen die Armut, für die Verteidigung der Gehälter", war auf einem Transparent zu lesen. Auf anderen forderten die Demonstranten den Rücktritt der Mitte-Rechts-Regierung von Ministerpräsident Pedro Passos Coelho.

