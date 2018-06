Aarhus (SID) - Laser-Segler Philipp Buhl (25) hat bei den Europameisterschaften im dänischen Aarhus seine Aufholjagd fortgesetzt und den zweiten Platz erobert. Der WM-Zweite belegte in den Wettfahrten am Mittwoch die Ränge fünf und eins und hat nur noch den Niederländer Rutger van Schaardenburg vor sich. Die Entscheidung über die Medaillen in der olympischen Klasse fällt am Freitag.

Dritter ist Titelverteidiger Toni Stipanovic aus Kroatien. Kieler-Woche-Sieger Tobias Schadewaldt (Oldenburg) verbesserte sich vom siebten auf den vierten Rang.