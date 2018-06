Madrid (AFP) Die spanische Polizei hat in der nordafrikanischen Exklave Melilla einen Mann unter dem Verdacht festgenommen, Frauen für die Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) rekrutiert zu haben. Wie das Innenministerium in Madrid mitteilte, wurde der aus Melilla stammende Spanier in der Nacht zum Mittwoch festgenommen. Der 29-Jährige habe "multimediale Dateien mit dschihadistischem Bezug" besessen, erklärte die Polizei. Ein Teil seines "Propagandamaterials" sei speziell darauf ausgerichtet gewesen, Frauen zu "radikalisieren".

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.