Suruc (AFP) Eine beim Attentat von Suruc schwer verletzte Kinderärztin, die durch ein berührendes Foto weithin bekannt wurde, hat den Angriff überlebt. Die türkische Zeitung "Hürriyet" berichtete am Mittwoch, dass die 27-jährige Cagla Seven nicht länger in Lebensgefahr schwebe. Seven war auf einem im Internet verbreiteten Foto zu sehen, wie sie nach dem verheerenden Selbstmordanschlag in der türkischen Grenzstadt von Blut und Trümmern bedeckt die Hand einer anderen Frau hält, während sie selbst den Kopf zu heben versucht.

