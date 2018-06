Kiew (AFP) Der frühere ukrainische Staatschef Viktor Janukowitsch wird nicht mehr per Fahndungsaufruf von der internationalen Polizeiorganisation Interpol gesucht. Eine sogenannte Rote Notiz zur Festnahme und Auslieferung Janukowitschs sei von der Interpol-Internetseite genommen worden, teilte ein Berater des ukrainischen Innenministeriums am Mittwoch in Kiew mit. Ursache dafür sei eine Klage von Janukowitschs Anwälten. Die Ukraine werde aber weiterhin alles dafür tun, dass der Ex-Staatschef in seiner Heimat vor Gericht gestellt werde.

