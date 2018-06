Washington (AFP) US-Präsident Barack Obama unternimmt einen neuen Anlauf für die seit langem versprochene Schließung des umstrittenen Gefangenenlagers Guantanamo. Das Weiße Haus sei "in der Endphase der Ausarbeitung eines Plans, um das Gefängnis in Guantanamo Bay sicher und verantwortungsvoll zu schließen", sagte Obamas Sprecher Josh Earnest am Mittwoch. Die Schließung sei im nationalen Sicherheitsinteresse und eine "Priorität" des Präsidenten. Außerdem sei das auf Kuba gelegene Gefangenenlager eine Verschwendung von Steuergeld.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.