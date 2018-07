Washington (AFP) In den USA haben deutlich weniger Teenager Sex als noch vor 25 Jahren. Zwischen 2011 und 2013 hatten 44 Prozent der weiblichen und 47 Prozent der männlichen Jugendlichen im Alter von 15 bis 19 Jahren schon einmal Geschlechtsverkehr, wie aus einem am Mittwoch veröffentlichten Bericht der US-Regierung hervorgeht. Im Jahr 1988 hatten demnach dagegen 60 Prozent der Jungen und 51 Prozent der Mädchen in dieser Altersspanne bereits sexuelle Erfahrungen gemacht.

