Los Angeles (AFP) Der US-Schauspieler Theodore Bikel ist tot. Der gebürtige Österreicher, der vor allem am New Yorker Broadway Erfolge feierte, starb am Dienstag im Alter von 91 Jahren im Ronald-Reagan-Krankenhaus in Los Angeles, wie sein Sprecher Harlan Boll mitteilte. Die Todesursache nannte er nicht. Der 1924 in Wien geborene Bikel, der 1938 nach dem Einmarsch der Nationalsozialisten Österreich verließ, spielte unter anderem die Rolle des Georg von Trapp im Musical "Sound of Music". Außerdem prägte er die Bühnenrolle des "Fiddler on the Roof" ("Anatevka") am Broadway.

