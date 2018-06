New York (AFP) Der US-Schriftsteller E.L. Doctorow ist im Alter von 84 Jahren gestorben. Der Autor starb am Dienstag an Lungenkrebs, wie sein Sohn Richard Doctorow der Zeitung "New York Times" sagte. Der im New Yorker Stadtteil Bronx geborene Nachfahre jüdischer Einwanderer aus Russland war vor allem für historische Romane bekannt sowie für seinen unkonventionellen Erzählstil. Zu seinen bekanntesten Werken zählen das 1975 veröffentlichte Buch "Ragtime" sowie der Gangsterroman "Billy Bathgate" aus dem Jahr 1989, den der Regisseur Robert Benton zwei Jahre später verfilmte.

