Berlin (dpa) - Die Grünen im Bundestag kritisieren den geplanten Regelbetrieb für Riesenlaster als Irrweg. Verkehrsminister Alexander Dobrindt gebe Monster-Lkws nun einen Persilschein, sagte Fraktionsvize Oliver Krischer. Schon heute gebe es im Testbetrieb "massive Sicherheitsprobleme", etwa in Kreisverkehren oder an engen Kreuzungen. Dobrindt will nach Abschluss der Testphase Ende 2016 in den Regelbetrieb gehen. Am Nachmittag soll der Feldversuch durch Veröffentlichung neuer Strecken im Bundesanzeiger ausgeweitet werden.

