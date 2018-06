Berlin (AFP) Der CDU-Bundestagsabgeordnete Wolfgang Bosbach will am Donnerstag mit seinem Kreisverband über einen möglichen Rückzug aus dem Bundestag beraten. "Es ist zwar eine ganz persönliche Entscheidung, aber sie betrifft auch die gesamte Kreispartei und vor allem jene Wählerinnen und Wähler, die mir bei sechs Wahlen ihr Vertrauen geschenkt haben", sagte der Innenpolitiker der "Bild"-Zeitung (Donnerstagsausgabe). Er werde zunächst das Gespräch mit seinem Kreisverband in Bergisch Gladbach führen "und sich dann entscheiden", fügte der 63-Jährige hinzu.

