Berlin (AFP) SPD-Chef Sigmar Gabriel hat die Mitglieder seiner Partei aufgerufen, sich aktiv für Flüchtlinge einzusetzen. "Steht den Flüchtlingen wie den Helfenden zur Seite, wo immer Ihr das könnt", schreibt Gabriel in einem Brief, der am Donnerstag auf der Internetseite der SPD-Zeitung "Vorwärts" veröffentlicht wurde. "Besucht Flüchtlingsheime, sprecht mit den ehrenamtlich Engagierten, spendet, was immer Ihr übrig habt, und helft, wo Ihr Euch zur Hilfe und Unterstützung in der Lage seht", bittet Gabriel die Sozialdemokraten.

