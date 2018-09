Düsseldorf (AFP) Die türkische Fluggesellschaft Turkish Airlines will der Lufthansa und deren Billigtochter Germanwings stärker Konkurrenz machen. "Wir planen, mit unserer Low-Cost-Tochter Anadolu-Jet in Deutschland zu starten" und darüberhinaus "womöglich auch in Frankreich und Großbritannien", sagte Vorstandschef Temel Kotil dem "Handelsblatt" vom Donnerstag. Eine endgültige Entscheidung sei noch nicht getroffen, als möglicher Starttermin werde aber bereits der kommende Sommer ins Auge gefasst.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.