Athen (AFP) Nach der Verabschiedung eines von den Geldgebern geforderten zweiten Maßnahmenpakets durch das griechische Parlament werden am Freitag Gespräche mit Vertretern der internationalen Institutionen in Athen erwartet. Das teilte das griechische Finanzministerium am Donnerstag mit. Der Internationale Währungsfonds (IWF) erklärte derweil, er rechne mit schwierigen Verhandlungen über ein drittes Kreditprogramm für das vom Staatsbankrott bedrohte Griechenland.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.