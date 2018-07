Paris (AFP) Trotz eines von der Pariser Regierung angekündigten millionenschweren Nothilfeplans haben Viehzüchter in Frankreich am Donnerstag ihre Protestaktionen ausgeweitet. Sie blockierten mit ihren Traktoren zahlreiche Straßen im ganzen Land, darunter drei Zufahrten zum Großraum Lyon. Frankreichs sozialistischer Staatschef François Hollande versuchte, die Wogen zu glätten: Die großen Einzelhandelsketten, aber auch die Schlachthäuser und die verarbeitende Lebensmittelindustrie müssten Anstrengungen unternehmen, um die Erzeuger angemessen zu bezahlen, sagte er bei einem Besuch in Dijon im Burgund. Dies sei "unverzichtbar".

