Santiago de Chile (SID) - Claudio Bravo stichelt gegen seinen Rivalen Marc-André ter Stegen. "Wenn mir ter Stegen Sorgen bereiten würde, würde ich einen Flieger nehmen und früher zu Barcelona zurückkehren", sagte der 32 Jahre alte chilenische Fußball-Nationaltorhüter dem Radiosender Cooperativa Chile und zeigte sich nicht besorgt, um seinen Stammplatz in der Liga im Tor des Champions-League-Siegers FC Barcelona.

Ter Stegen (23) hatte vergangenen Sonntag nur drei Wochen nach dem bitteren EM-Aus mit der deutschen U21-Auswahl im Halbfinale (0:5 gegen Portugal) und elf Tage vor dem planmäßigen Ende seines Urlaubs das Training bei den Katalanan wieder aufgenommen und weilt im Rahmen der Saisonvorbereitung momentan mit seinem Team in den USA.

Bravo, der als Kapitän mit Chile die Copa America gewann, wird am 4. August zurück aus seinem Urlaub in Barcelona erwartet. "Um topfit zu sein, musst du Kopf und Körper regenerieren", sagte Bravo. In der vergangenen Saison hatte ter Stegen als Barcelonas Nummer eins für die Königsklasse zum Titelgewinn beigetragen und auch den spanischen Pokal gewonnen. In der Liga allerdings stand regelmäßig Bravo zwischen den Pfosten.