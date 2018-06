Berlin (SID) - Fußball-Profi Benjamin Köhler vom Zweitligisten Union Berlin hat den Kampf gegen den Krebs gewonnen. "Gott, ich danke dir. I am healthy", schrieb der 34-Jährige am Donnerstag auf seiner Facebookseite: "Ich wollte mich bei allen Leuten, die mit mir den harten Weg gegangen sind, ganz herzlich bedanken."

Anfang Februar war bei dem ehemaligen Junioren-Nationalspieler ein bösartiger Tumor des Lymphsystems im Bauch (Hodgkin-Lymphom) festgestellt worden. Köhler hatte sich anschließend mehreren Chemotherapien und Krankenhaus-Aufenthalten unterziehen müssen. Direkt nach der Diagnose hatte Union den Vertrag mit Köhler vorzeitig um ein Jahr verlängert.

"Danke an Union Berlin, die immer und zu jeder Zeit mir beiseite standen. Danke an meine Freunde, die täglich mit mir im Krankenhaus und immer an meiner Seite waren. Das werde ich euch nie vergessen", schrieb Köhler weiter: "Danke an meine Familie, die alles hautnah miterleben mussten und mir immer wieder den Rücken gestärkt haben. Vor allem an meine Frau."