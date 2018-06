London (AFP) Der britische Verlag Pearson hat am Donnerstag Verhandlungen über einen möglichen Verkauf des Traditionsblatts "Financial Times" bestätigt. Angesichts der jüngsten Spekulationen in der Presse bestätige Pearson "fortgeschrittene" Verhandlungen über einen möglichen Verkauf der FT Group, erklärte der Verlag. Zur Gruppe gehören neben der "Financial Times" ein 50-Prozent Anteil am Wirtschaftsmagazin "The Economist" sowie ein Gemeinschaftsunternehmen in Russland mit dem Blatt "Wedomosti". Mit wem Pearson verhandelt, teilte er jedoch nicht mit.

