Havanna (AFP) Die kolumbianische Regierung und die Farc-Rebellen haben am Donnerstag ihre Friedensgespräche in der kubanischen Hauptstadt Havanna wieder aufgenommen. Bei der neuen Verhandlungsrunde ist geplant, mehrere Arbeitsgruppen zu bilden, um die Gespräche zu beschleunigen: "In dieser Phase werden wir mit einer neuen Methode vorgehen, die darauf zielt, technische, integrierte und simultane Arbeit zu verschiedenen Fragen zu verrichten, um rasch Lösungen zu finden", sagte der hohe Farc-Kommandeur Joaquín Gómez.

