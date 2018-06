Baikonur (AFP) Drei Astronauten haben am Donnerstagmorgen an Bord einer Sojus-Rakete die Internationale Raumstation (ISS) erreicht. Die Raumfahrer aus Russland, den USA und Japan dockten um 04.46 Uhr (MESZ) an der ISS an, wie die US-Raumfahrtbehörde Nasa mitteilte. Die Reise des Trios zum Außenposten der Menschheit im All hatte sich nach dem Absturz eines unbemannten Raumfrachters um zwei Monate verzögert.

