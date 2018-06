Madrid (AFP) Die Arbeitslosenquote in Spanien ist von April bis Juni leicht gesunken. Im zweiten Quartal seien 5,15 Millionen Arbeitslose registriert gewesen, das seien knapp 300.000 oder 1,4 Prozent weniger als im Vorquartal, teilte das Statistikamt am Donnerstag in Madrid mit. Die Quote sank demnach auf 22,37 Prozent. In den vergangenen zwölf Monaten sei die Zahl der Arbeitslosen insgesamt um knapp 474.000 zurückgegangen. Im ersten Quartal war die Arbeitslosenquote minimal von 23,7 auf 23,78 Prozent angestiegen.

