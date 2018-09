Hamburg (SID) - Die frühere Dressurreiterin Christine Wels ist im Alter von 67 Jahren an den Folgen schwerer Kopfverletzungen gestorben. Eine Stute hatte die Trainerin auf einem Reiterhof in Meckenheim bei Bonn getreten. Größer sportlicher Erfolg von Wels war ein neunter Platz beim Weltcupfinale 1992 in Göteborg.