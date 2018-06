Seoul (AFP) Der Ausbruch der lebensgefährlichen Viruserkrankung Mers hat das Wirtschaftswachstum in Südkorea deutlich gebremst. Das Bruttoinlandsprodukt der viertgrößten Volkswirtschaft in Asien legte im zweiten Quartal des Jahres lediglich um 0,3 Prozent zu, nachdem es zu Jahresbeginn noch um 0,8 Prozent gewachsen war, wie die südkoreanische Zentralbank am Donnerstag mitteilte. Im Vorjahresvergleich wuchs die südkoreanische Wirtschaft damit zwischen April und Juni um 2,2 Prozent - so langsam wie seit mehr als zwei Jahren nicht mehr.

