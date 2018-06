New York (AFP) Die Stadt New York hat ihre Pläne begraben, den umstrittenen Fahrdienst-Anbieter Uber auszubremsen. Der Stadtrat versenkte am Mittwoch seine Pläne, dem Unternehmen für ein Jahr lang nur ein Wachstum um ein Prozent zu erlauben. Die für diesen Zeitraum geplante Untersuchung, wie sich Fahrdienst-Anbieter wie Uber auf Verkehr und Umwelt auswirken, schrumpft auf vier Monate.

