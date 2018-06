Chicago (AFP) Gerichtsmediziner im US-Bundesstaat Texas haben den Tod einer schwarzen Frau in einer Gefängniszelle als Suizid eingestuft. Bei der Obduktion seien keine Anzeichen für einen Kampf oder ein Fremdeinwirken festgestellt worden, teilte die Staatsanwaltschaft am Donnerstag mit. Stattdessen seien zwei bis vier Wochen alte Schnittwunden an dem Handgelenk der Frau festgestellt worden, die auf einen möglichen früheren Suizidversuch hindeuten.

