München (SID) - Svetislav Pesic, Trainer der deutschen Basketballer beim Gewinn des Europameistertitels 1993, ist mit Blick auf die anstehende EM-Endrunde (5. bis 20. September) zuversichtlich. "Ich bin mir zu 100 Prozent sicher, dass Deutschland einen guten Basketball anbieten wird", wird der 65-jährige Serbe im Interview auf der Homepage seines Klubs Bayern München zitiert.

Pesic gefällt das Aufgebot des Deutschen Basketball Bundes (DBB). "Ich finde, das ist eine interessante Mannschaft, die nicht nur aus Dirk Nowitzki besteht, sondern auch aus anderen Spielern, die eine positive Entwicklung genommen haben", sagte der frühere Bundestrainer.

Trotz der vielversprechenden personellen Voraussetzungen werde es schwierig, sich bei der Vorrunde in Berlin für das Achtelfinale zu qualifizieren. "Es ist eine sehr schwere Gruppe mit Serbien, mit Spanien, mit Italien und der Türkei. Das Heimrecht mit der ersten Runde in Berlin kann helfen. In erster Linie muss sich die Mannschaft aber selber helfen", sagte Pesic: "Ich hoffe einfach sehr, dass sie unter die ersten Vier kommen."

Unter Pesic hatte das DBB-Team 1993 seinen bislang einzigen Titel geholt.