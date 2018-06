Berlin (AFP) Die Basis der Berliner CDU ist mehrheitlich gegen die Homo-Ehe. Eine am Freitag veröffentlichte Mitgliederbefragung ergab, dass eine Mehrheit der CDU-Mitglieder der Hauptstadt die Gleichstellung mit der Ehe ablehnt, wie der Landesvorsitzende Frank Henkel in Berlin bekanntgab. Demnach sprachen sich 35 Prozent derjenigen, die sich an der Umfrage beteiligten, "voll und ganz" für eine Gleichstellung der Homo-Ehe aus. 45 Prozent stimmten "überhaupt nicht" zu. Von den rund 12.500 Mitgliedern beteiligten sich knapp unter 40 Prozent an der Befragung.

