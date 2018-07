München (AFP) Mit Aktien von Unternehmen aus der Pharma- und Biotechbranche können Anleger einer Untersuchung zufolge am meisten Geld machen. Gemessen an ihrer durchschnittlichen Aktienrendite stammen die vier weltweit attraktivsten Wertpapiere aus dieser Branche, wie aus einer am Freitag in München veröffentlichten Untersuchung des Beratungsgesellschaft Boston Consulting Group (BCG) hervorgeht. Deutsche Unternehmen befinden sich nicht unter den besten zehn, aber in einigen von 27 branchenspezifischen Bestenlisten.

