Berlin (AFP) Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und Frankreichs Präsident François Hollande haben in Telefonkonferenz mit dem ukrainischen Staatschef Petro Poroschenko und seinem russischen Kollegen Wladimir Putin über den Konflikt in der Ostukraine beraten. Die vier Politiker seien sich einig gewesen, "dass die in dieser Woche erzielten Vereinbarungen zum Rückzug von Panzern und leichter Artillerie von der Kontaktlinie rasch umgesetzt werden müssten", erklärte Vizeregierungssprecherin Christiane Wirtz nach dem Gespräch am Donnerstagabend in Berlin.

