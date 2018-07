Frankfurt/Main (AFP) Rund drei Wochen nach dem Platzen der Schlichtung zwischen der Lufthansa und der Pilotenvereinigung Cockpit (VC) kommen die Arbeitnehmer der Airline offenbar entgegen. Wie die Gewerkschaft am Freitag in Frankfurt am Main erklärte, hat VC dem Lufthansa-Vorstand angeboten, ein gemeinsames Bündnis für Wachstum und Beschäftigung mitzutragen. Die Gewerkschaft werde ein "umfangreiches Gesamtpaket" mit einem Volumen von über 400 Millionen Euro in das Bündnis einbringen. Die Lufthansa begrüßt die Offerte der Piloten und prüft das Angebot, wie ein Unternehmenssprecher der Nachrichtenagentur AFP sagte.

