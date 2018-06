Erfurt (AFP) Der Partei- und Fraktionschef der CDU in Thüringen, Mike Mohring, hat gefordert, mit den freiwerdenden Mitteln aus dem Betreuungsgeld das Kindergeld in den ersten drei Lebensjahren aufzustocken. So könnten Eltern ihre Beiträge für Kinderkrippe und Kindergarten bezahlen oder auch Tagesmütter finanzieren, sagte Mohring der "Thüringischen Landeszeitung" vom Freitag. Die Familien könnten so auch ihr Einkommen stärken und damit die häusliche Betreuung ermöglichen, fuhr Mohring fort. Sein Vorschlag sei "verfassungskonform, unbürokratisch und finanzierbar".

