Genf (AFP) Camcorder, Navigationsgeräte oder Druckerkartuschen könnten in den kommenden Jahren günstiger für die Verbraucher werden. Mitglieder der Welthandelsorganisation (WTO) einigten sich auf den Wegfall der Zölle für rund 200 IT-Produkte weltweit, wie die Organisation am Freitag in Genf mitteilte. WTO-Generalsekretär Roberto Azevêdo sprach von einer "bedeutenden Übereinkunft", auch Bundeswirtschaftsminister Sigmar Gabriel (SPD) reagierte zufrieden.

