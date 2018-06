Paris (AFP) Das französische Verfassungsgericht hat kleine Teile des umstrittenen neuen Geheimdienstgesetzes für nicht verfassungskonform erklärt. Im Großen und Ganzen segnete der Verfassungsrat in Paris den Gesetzestext in einer am Donnerstagabend bekanntgegebenen Entscheidung aber ab. Frankreichs Staatschef François Hollande erklärte, mit der Entscheidung der Verfassungshüter werde das "Gleichgewicht" des Gesetzes beibehalten. Die Geheimdienste bekämen trotz der drei gestrichenen Artikel "die Mittel, für den Schutz unserer Interessen und die Sicherheit der Franzosen zu handeln".

