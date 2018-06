Bremen (SID) - Werder Bremens Urgestein Clemens Fritz wird auch in seiner zehnten und letzten Saison bei den Hanseaten die Kapitänsbinde tragen. Diese Entscheidung traf das Trainerteam des Fußball-Bundsligisten um Chefcoach Viktor Skripnik. Den Stellvertreter des 34-Jährigen soll in Kürze die Mannschaft wählen, der bisherige Vizekapitän Sebastian Prödl ist zum FC Watford in die englische Premier League gewechselt.