Zuzenhausen (SID) - Fußball-Bundesligist 1899 Hoffenheim und Mittelfeldspieler Sandro Wieser gehen endgültig getrennte Wege. Der 22-Jährige, der bereits in der vergangenen Saison an den Schweizer Erstligisten FC Aarau ausgeliehen war, unterzeichnete bei dessen Ligarivalen FC Thun einen neuen Vertrag. In Thun wird Wieser vom ehemaligen Schweizer Bundesligaprofi Ciriaco Sforza trainiert.