Kitzbühel (SID) - Fußball-Bundesligist 1. FC Köln präsentiert sich in der Vorbereitung auf die neue Saison weiter in ordentlicher Form. Die Mannschaft von Trainer Peter Stöger gewann am Freitag im Rahmen ihres Trainingslagers in Kitzbühel gegen den niederländischen Erstligisten SC Cambuur mit 2:1 (0:0). Ein Eigentor des Niederländers Etiënne Reijnen (50.) brachte den FC in Führung, Stürmer Bard Finne (74.) erhöhte auf 2:0. Der Schwede Valmir Berisha sorgte in der 90. Minute für den Endstand.

Am Mittwoch hatten die Kölner gegen den spanischen Erstligisten Espanyol Barcelona (0:2) ihre erste Niederlage der laufenden Vorbereitung kassiert. Die nächsten Tests bestreitet der Bundesliga-12. der Vorsaison am ersten August-Wochenende im eigenen Stadion. Dann stehen die Spiele gegen Stoke City (Samstag) aus der englischen Premier League und gegen den FC Valencia (Sonntag) aus der spanischen Primera División auf dem Programm.