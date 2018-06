Duisburg (dpa) - Aufsteiger MSV Duisburg hat den Auftakt in die 2. Fußball-Bundesliga verpatzt. Der MSV kassierte am Abend im Saisoneröffnungsspiel gegen den 1. FC Kaiserslautern eine 1:3-Heimpleite. Nach dem ersten Tor der neuen Saison durch Kacper Przybylko für Lautern in der 13. Minute unterlief MSV-Profi Kevin Wolze fünf Minuten später ein Eigentor. Mit seinem zweiten Treffer war Przybylko noch vor der Pause zur Stelle. Den Duisburgern gelang durch Branimir Bajic kurz vor Schluss nur noch der Ehrentreffer.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.