Thun (SID) - Der frühere Bundesligaprofi und heutige Trainer Ciriaco Sforza hat beim Schweizer Fußball-Erstligisten FC Thun einen Zweijahresvertrag unterzeichnet. Der 45-Jährige, der zuletzt als Coach des FC Wohlen in der 2. Schweizer Liga tätig war, hatte sich mit dem Vorjahresvierten der Super League in den Tagen zuvor bereits mündlich auf ein Engagement geeinigt. Bei Thun tritt Sforza die Nachfolge von Urs Fischer an, der zum Serienmeister FC Basel gewechselt war.