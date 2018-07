Brüssel (AFP) Die Verhandlungen über die neuen Milliardenhilfen für Griechenland werden erst in einigen Tagen in Athen beginnen. Die Vertreter der ehemals als Troika bekannten Institutionen würden "in den kommenden Tagen" erstmals wieder in die griechische Hauptstadt reisen, sagte eine Sprecherin der EU-Kommission am Freitag der Nachrichtenagentur AFP. Wann genau sie dort eintreffen sollen, sagte sie nicht. Ursprünglich war der Beginn der Verhandlungen schon an diesem Freitag erwartet worden.

