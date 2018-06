Guatemala-Stadt (AFP) Guatemalas früherer Militärmachthaber Efraín Ríos Montt muss sich seit Donnerstag erneut wegen Völkermords vor Gericht verantworten. Der 89-Jährige nahm zum Prozessauftakt per Videokonferenz an der Verhandlung teil. Aufgrund seines hohen Alters muss Montt nicht auf der Anklagebank erscheinen. Zudem war ihm in einem medizinischen Gutachten bescheinigt worden, dass er nicht verhandlungsfähig sei, da er nicht in der Lage sei, dem Przess zu verfolgen und zu seiner Verteidigung beizutragen.

