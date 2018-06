Nairobi (dpa) - US-Präsident Barack Obama ist unter dem Jubel vieler Kenianer zu seinem viertägigen Besuch in Ostafrika eingetroffen. Am Flughafen begrüßten ihn am Abend unter anderem Kenias Präsident Uhuru Kenyatta und seine Halbschwester Auma Obama. In der Innenstadt Nairobis versammelten sich Hunderte, um die Vorbeifahrt der als "The Beast" bekannten Limousine am Straßenrand zu verfolgen. Die Kenianer drängten auf die Straße, jubelten und schwenkten Flaggen der Vereinigten Staaten. Noch am Abend seiner Ankunft empfing Obama Dutzende seiner Verwandten zu einem Essen im Hotel.

