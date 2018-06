Lafayette (dpa) - Ein Unbekannter hat auf Besucher eines Kinos in der Stadt Lafayette im US-Bundesstaat Louisiana geschossen. Sechs Menschen seien verletzt worden, berichtet die örtliche Zeitung "The Daily Advertiser" unter Berufung auf die Polizei. Der Schütze habe sich selbst getötet. Der Fall erinnert an den Schützen in einem Kino in der US-Stadt Aurora. Dieser hatte am 20. Juli 2012 während der Premiere eines "Batman"-Films in das Kino gefeuert. Zwölf Menschen starben, Dutzende weitere wurden verletzt.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.