Colombo (AFP) Nach nur vier Monaten ist die 13-jährige Haftstrafe gegen den früheren Präsidenten der Malediven, Mohamed Nasheed, in Hausarrest umgewandelt worden. Nasheed sei von einer abgelegenen Gefängnisinsel geholt und auf die Hauptinsel gebracht worden, sagte sein Anwalt Jared Genser am Freitag in Colombo der Nachrichtenagentur AFP. Die Regierung der Malediven hatte zuvor mitgeteilt, sie werde die Verurteilung Nasheeds wegen Terrorismus anfechten. Die Umwandlung der Haftstrafe in Hausarrest wurde von amtlicher Seite bestätigt, aber nicht begründet.

